Evase dal carcere di Pisa per lasciare il Paese, arrestato

Un 45enne, evaso nel luglio 2018 dal carcere di Pisa mentre godeva di un permesso premio, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, a seguito dei controlli operati nell'Aeroporto Intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. L'uomo, un romano, che nel 2018 era recluso per scontare una condanna per tentato omicidio, era colpito da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Roma, dopo la sua evasione.

I carabinieri lo hanno arrestato in aeroporto dove, proveniente dalla Spagna, è stato controllato dai militari in servizio nello scalo. Il 45enne era in possesso di un documento che non appariva autentico. I militari hanno proceduto alla sua completa identificazione tramite foto-segnalamento e con le impronte digitali. Dai riscontri delle impronte custodite nella Banca Dati Nazionale, sono emerse le reali generalità del fermato. Dai successivi accertamenti è emerso che era latitante. Per questo è stato arrestato per possesso di documenti falsi ed evasione ed è stato accompagnato nel carcere di Civitavecchia.

