I vigili del fuoco di Empoli sono stati chiamati a spegnere un incendio di un camion carico di bottiglie vuote in via del Castelluccio, nella zona industriale della città. Il fatto è avvenuto alle 23.20 di ieri. Non ci sono persone coinvolte. Intorno alle 2 l'intervento è stato concluso.

Tutte le notizie di Empoli