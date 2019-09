Finanziato lo studio idraulico Ombroncello

E' stato approvato dalla Giunta regionale il finanziamento per lo studio idraulico del torrente Ombroncello (lotto 2) nella frazione di Bottegone nel comune di Pistoia.

Lo studio servirà all'individuazione delle criticità e delle possibili soluzioni grazie alle quali il corso d'acqua tornerà a svolgere la sua piena funzione e risolverà i problemi di contenimento delle piene per un ampio territorio distribuito tra i Comuni di Pistoia e Quarrata.

Le risorse sono state reperite e inserite nel già approvato Documento operativo 2019, lo strumento di programmazione annuale degli interventi, per venire incontro a un'urgenza pervenuta dal territorio e proseguire l'opera sul corso d'acqua che metterà in maggiore sicurezza tutta la piana pistoiese.

Ad oggi, il riassetto idraulico del fosso Ombroncello ha visto la realizzazione del lotto 1 che prevede una cassa di espansione nei comuni di Pistoia e Quarrata (1 milione e 435mila euro) su una superficie di circa 30.000 mq; interventi di ricalibratura locale del fosso Ombroncello; la risagomatura del reticolo dei fossi secondari e il rifacimento, laddove necessario, degli attraversamenti stradali.

"Come promesso – ha detto l'assessore all'ambiente Federica Fratoni - continua l'impegno della Regione Toscana per la messa in sicurezza della piana pistoiese. In particolare va in questa direzione lo studio per l'Ombroncello, elemento fondamentale per il completamento progettuale degli interventi utili ad attenuare il rischio idraulico in tutto il territorio".

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana