Forteto, Donzelli (FdI): "Parta la commissione d'inchiesta, basta scuse"

Una lettera per sollecitare l'avvio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Forteto. Ad indirizzarla al Presidente della Camera Roberto Fico è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, già vicepresidente della Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana: "Nei giorni scorsi abbiamo appreso con rammarico la cancellazione della prima seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Forteto (istituita con legge n. 21 dell''8 marzo 2019), che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 4 settembre. Con la presente sono a richiederle di voler tornare a calendarizzare al più presto tale riunione", scrive Donzelli nella missiva. Fratelli d’Italia già oggi formalizzerà la richiesta nella riunione dei capigruppo.

"Purtroppo, come sono stato costretto più volte a fare nei mesi dell'iter per l'approvazione della legge e successivamente dopo l'approvazione, siamo ancora una volta ad intervenire per sbloccare la situazione e accelerare l'avvio della commissione. Voglio augurarmi che il cambio di maggioranza, che ha causato il cambiamento della calendarizzazione, non comporti un dietrofront sulla volontà di ricerca della verità. Non possono esserci più scuse: basta con i giochetti", sottolinea Donzelli spiegando il senso dell'iniziativa.

"E' urgente avviare, con le prerogative del Parlamento - prosegue Donzelli nella lettera - l'indagine su un caso gravissimo, che ha colpito centinaia di persone che da anni attendono risposte da parte delle istituzioni. Una situazione della quale, come rappresentanti dei cittadini, dobbiamo sentire la responsabilità, - conclude il deputato di Fratelli d'Italia - tanto più in un momento in cui l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della tutela dei minori ci sollecita ad agire in modo rapido e risoluto".

