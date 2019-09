Brucia magazzino di ottica a San Miniato Basso

Un magazzino di un negozio di ottica di San Miniato Basso (via Guerrazzi) è andato in fiamme dalle 16 circa di oggi, mercoledì 11 settembre. Sul posto, all'altezza del centro Castellonchio, i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e di Empoli. Sul posto attivati anche i referenti del Comune. Non ci sarebbero feriti e nemmeno persone evacuate dagli esercizi commerciali vicini. Ancora non sono note le cause del rogo. Sul posto anche la polizia municipale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

