Incendio Monte Serra, avviato il processo per Franceschi

Partito il processo per il rogo del Monte Serra del 25 settembre 2018: al banco degli imputati Giacomo Franceschi, 38enne volontario antincendio boschivo, accusato di incendio doloso e disastro ambientale. Franceschi è in carcere da dicembre ma era presente in aula. Assieme a lui i suoi familiari. Dalla parte dell'accusa, residenti e rappresentanti delle associazioni di Calci, tra i comuni colpiti il più danneggiato oltre a Buti, Vicopisano (tutti e tre parti civili) e in piccola parte Cascina. Nelle parti civili anche il Gva, dove Franceschi militava come volontario, e la Lega per l'abolizione della caccia.

