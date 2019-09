L’europarlamentare della Lega Ceccardi incontra il console generale Wang Wengang

L’europarlamentare della lega, Susanna Ceccardi, ha incontrato oggi a Firenze, presso il consolato generale della Repubblica Popolare Cinese, il console generale Wang Wengang. Un colloquio produttivo in un clima di reciproca e proficua collaborazione che ha toccato i tanti aspetti che regolano i rapporti tra il nostro paese e la Cina.

“Sono onorata dell’invito rivoltomi dal console generale Wang Wengang -dichiara Susanna Ceccardi-; come membro della commissione esteri al Parlamento Europeo mi sto impegnando per coltivare i rapporti istituzionali con i diplomatici dei Paesi che più interagiscono con le nostre aziende e le realtà produttive del nostro territorio. Le opportunità per le nostre imprese di scambio e sviluppo verso il continente asiatico sono immense. Nel settore agroalimentare soltanto l'anno scorso le imprese italiane hanno registrato un +17% di export verso la Cina. La sinergia tra i due paesi, pur essendo quindi già ben sviluppata, può e deve essere rafforzata partendo dalle realtà locali del territorio, dove, come amministratore locale ho potuto spesso confrontarmi con la comunità cinese.

Per questo motivo, sul tavolo, oltre ai costanti rapporti economici ed internazionali, abbiamo affrontato anche i temi dell’immigrazione e dell’integrazione. Da anni sul territorio italiano e toscano la comunità cinese è infatti una presenza costante ed in crescita. Una presenza laboriosa che dal punto di vista dell'ordine pubblico è sicuramente meno problematica di altre comunità straniere.

Ed è proprio per questo -conclude l’europarlamentare del carroccio- che la nostra lotta al contrasto dell’immigrazione clandestina deve essere ogni giorno più attenta e più efficace. Non solo per garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri concittadini italiani ma anche per favorire tutti quegli stranieri ed immigrati regolari che vengono nel nostro paese rispettosi delle nostre leggi e delle nostre istituzioni. Solo così sarà possibile fare integrazione e gettare le basi per prospettive di crescita e sviluppo. La Cina è un mercato in espansione e una vera e propria prateria commerciale per i nostri prodotti di qualità. Grazie ancora al console Wang per l'accoglienza e la disponibilità.”

Fonte: On. Susanna Ceccardi - Ufficio Stampa

