Morte Paolo Carrozza, anche il ministro Provenzano ricorda il professore

In occasione della cerimonia di commiato per il costituzionalista Paolo Carrozza, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, ha inviato un messaggio per ricordare il professore di diritto costituzionale e pubblico alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, fratello dell'ex ministro dell'Istruzione Maria Chiara, morto dopo una lunga malattia all'età di 66 anni.

"Paolo Carrozza era un un uomo vitale, intelligente e libero. È stato il mio professore di diritto pubblico alla Scuola superiore Sant'Anna, con lui mi sono laureato e perfezionato. Un maestro di diritto costituzionale per generazioni di allievi, nonché un formidabile avvocato e un uomo delle istituzioni".

Il ministro ha aggiunto: "A Pisa ho vissuto gli anni più belli e più intensi, a cui devo l'adulto che sono diventato. E Paolo Carrozza divenne presto un riferimento, non solo un professore. Pur nel rigore dello studio, trasmetteva ai suoi allievi il gusto di una ricerca che doveva oltrepassare le rigide barriere in cui talvolta si rinchiude l'accademia. Ho guardato, ammirato, all'intelligenza, alla libertà nelle conversazioni di cui mi faceva dono, e che presto saltavano dal diritto a Elias Canetti, che grazie a lui ho letto e amato. E certo, alla politica. Aveva una sua idea di socialismo, Paolo Carrozza".

Alla cerimonia di commiato hanno partecipato centinaia di persone, tra amici, docenti, e allievi, tantissimi. Anche il sindaco Michele Conti, il Comune ha inviato il Gonfalone listato a lutto, la rettrice della Sant'Anna Sabina Nuti e il rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella.

Tutte le notizie di Pisa