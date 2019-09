Il Museo e la città: 130 proposte educative fino alla prossima estate

Dopo la pausa estiva riprende il programma delle proposte educative 2019/2020 dei Musei Civici di Pistoia “Il museo e la città”. Secondo una formula già sperimentata lo scorso anno scolastico, si tratta di un'offerta integrata di attività didattiche e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e scientifico rivolte alle diverse fasce di utenza, dal pubblico delle scuole a quello degli adulti e delle famiglie.

Vengono pertanto presentate come un “pacchetto unico” di opportunità di visita le attività che i musei comunali di Pistoia svolgono fin dal 1978, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza del patrimonio culturale della città e del territorio, configurandosi perciò come veri e propri laboratori educativi e formativi nei confronti della comunità. La città, con i suoi principali edifici e monumenti, nonché con le opere d'arte che da essa provengono e che sono oggi conservate nei musei, è il testo privilegiato per lo studio dei fenomeni storici, artistici e architettonici dal Medioevo ai giorni nostri.

I primi due appuntamenti in programma sono dedicati ai bambini. Domani, giovedì 12, e venerdì 13 settembre, dalle ore 10 alle 13, al Museo dello Spedale del Ceppo si terranno i campus settembrini Scienza, natura e arte sulle orme di Leonardo. Per gli artisti come Leonardo da Vinci la pratica dell'arte e lo studio della natura, svolto con metodo scientifico, erano strettamente legati. Le due giornate di laboratorio propongono di seguire le orme di Leonardo: con lo stesso approccio di artista-scienziato, i bambini potranno esplorare le sale del museo alla ricerca di elementi scientifici, naturali e artistici, e rappresentarli con il disegno. Potranno così sperimentare lo stesso interesse che provava Leonardo per tutto ciò che lo circondava. I campus museali, promossi dalla Regione Toscana, sono occasioni per far trascorrere ai bambini, durante i periodi di vacanza scolastica, giornate divertenti e ricche di esperienze legate alla cultura, alla creatività, all'apprendimento e alla socializzazione. A ciascun campus possono partecipare bambini e bambine di età compresa fra 6 e 11 anni. La partecipazione è completamente gratuita, ma obbligatoria la prenotazione al numero verde di Pistoiainforma 800 012146 fino a esaurimento dei posti disponibili. Punto di ritrovo: biglietteria del Museo dello Spedale del Ceppo.

Gli appuntamenti de “Il museo e la città” coprono il periodo compreso fra l’autunno 2019 e l'estate 2020, per un totale di 130 incontri, di cui 90 sono riservati alle scuole di ogni ordine e grado: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado. Si offre alle scuole la possibilità scegliere da un catalogo di 16 diversi percorsi didattici per i più piccoli (di cui 5 inseriti nel programma “Pistoiaragazzi”) e 12 per i più grandi, ciascuno articolato in uno o più incontri. I percorsi sono intesi non soltanto come visite guidate ai singoli musei ma anche come itinerari tematici pensati per le diverse fasce scolastiche, con un'ottica interdisciplinare, in coerenza con i programmi scolastici.

Sono invece 40 gli incontri destinati alle altre fasce di pubblico, per cui il calendario complessivo prevede che quasi ogni fine-settimana sia possibile partecipare ad almeno un'attività: visite guidate alle collezioni, alle sedi museali – compreso il Palazzo Comunale - e alla mostra temporanea in corso a Palazzo Fabroni; laboratori per le famiglie; attività per i bambini di età compresa fra 6 e gli 11 anni durante i periodi di vacanza scolastica.

Tutte le attività sono promosse e organizzate dal Comune di Pistoia - unità operativa Musei e Beni Culturali - con il sostegno della Regione Toscana, e la loro realizzazione è affidata ad Artemisia Associazione Culturale. Sono tutte gratuite per l'utenza, per cui si pagherà soltanto il biglietto d'ingresso ai musei secondo le tariffe in vigore (salvo i casi di completa gratuità).

I programmi, gli approfondimenti, le informazioni e le modalità di prenotazione sono consultabili all'indirizzo http://musei.comune.pistoia.it/le-proposte-educative/ .

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia