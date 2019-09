Nottissima, vetro e lattine off limits

Tutto è pronto per la notte della cultura a Empoli. “Nottissima 2019”, seconda edizione che abbraccia la musica classica. Tante le piazze e le vie che faranno da palcoscenico ai concerti e agli spettacoli. L’organizzazione di tutti questi eventi comporta anche alcuni cambiamenti temporanei alla viabilità e alle aree di sosta, come sempre avviene per una manifestazione che coinvolge il centro cittadino. Inoltre è stata emanata una ordinanza per vietare la vendita di contenitori di vetro o lattine nel centro abitato dalle 20 del 14 settembre alle 2.30 di domenica 15.

Ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine,è vietato vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica. Allo stesso tempo è vietato a chiunque consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori. La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattine potrà essere effettuata solo all’interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica. Le trasgressioni a questa specifica ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro.

Per quanto riguarda la chiusura delle strade e aree del centro i provvedimenti sono molto simili a quelli degli anni scorsi.

Sono interessate tutta l’area della ZTL; tutta Via Tinto da Battifolle fino a Piazza della Vittoria; Piazza della Vittoria; Via Roma (da Piazza della Vittoria a Via Giovanni da Empoli); Piazza del Popolo (tutta); Via dei Neri; Via Leonardo da Vinci.

L’area ZTL/AP sarà interessata dal divieto di transito e sosta dalle 14 del 14 settembre fino alle 3 del 15 settembre, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia, con rimozione coatta di tutti i veicoli. Per consentire inoltre l’allestimento e lo svolgimento degli spettacoli in programma, nelle seguenti strade e piazze saranno in vigore divieti di transito e di sosta.

Via Pievano Rolando

tutta, dalle ore 14 del 14 settembre fino alle 3 del 15 settembre, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via Tinto da Battifolle

tutta, dalle ore 14 del 14 settembre fino alle 3 del 15 settembre, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via Salvagnoli

tratto compreso tra Via Battifolle a Via Ridolfi, ambo i lati, dalle ore 12 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre, comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

tutta - dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre, comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via Salvagnoli

per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci, dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre, comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via Salvagnoli

rastrelliere - parcheggio riservato cicli e motocicli dalle ore 08 del 13 settembre alle ore 3 del 15 settembre comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli;

Via dell’Ospizio

dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 3 del 15 Settembre, comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Piazza della Vittoria

intera piazza, dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione, ivi compresa la racchetta antistante la sede dell'Unione dei Comuni;

Via Roma

tratto compreso tra Piazza della Vittoria e Via G. da Empoli – ambo i lati divieto di transito, e divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli dalle ore 14 del 14 settembre alle ore fino alle ore 3 del 15 settembre, eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via G. del Papa

da intersezione con Via Ferrucci dalle ore 14 del 8 Settembre alle ore 03 del 9 Settembre 2018, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade 2018 Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dall'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Piazza del Popolo

parcheggio prospiciente il Palazzo Comunale Divieto di Sosta per tutti i veicoli, dalle ore 08 del 7 Settembre alle ore 03 del 9 Settembre 2018 eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Piazza del Popolo

intera piazza divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 8 del 13 settembre alle ore 14 del 16 settembre eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 16 del 14 Settembre alle ore 03 del 15 settembre eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via L. Da Vinci

tratto compreso tra Via dei Neri e Via Cavour, dalle ore 16 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Via L .Da Vinci

rastrelliere - parcheggio riservato cicli e motocicli divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 8 del 13 settembre 2019 alle ore 3 del 15 settembre;

Via dei Neri

intero tratto, dalle ore 16 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre divieto di transito e di sosta;

Via Curtatone e Montanara

per metri 30 del lato destro precedenti l'intersezione con Via Carrucci, dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli delle società di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in servizio sulla rete urbana ed extraurbana, direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli verso via Carrucci all'intersezione con piazza della Vittoria;

Via Cavour

tratto antistante la Biblioteca comunale, escluso lo spazio riservato ai mezzi della Misericordia Empoli, dalle ore 12 del 14 settembre alle ore 3 del 15 settembre e comunque fino al termine di pulizia delle strade. Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, ivi compresi cicli e motocicli, eccetto quelli utilizzati all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione;

Viale Buozzi

ambo i lati nel tratto compreso fra Via A. Di Cambio e Via Cecchi, dalle ore 12 del 14 settembre alle 03 del 15 settembre e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade divieto di sosta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

