Nuovi impianti elettrici a Pescia e Chiesina Uzzanese, il quadro dei lavori

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (giovedì 12 settembre) e venerdì 13 settembre eseguirà due interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, rispettivamente a Chiesina Uzzanese e a Pescia. Un ulteriore intervento a Pescia, circoscritto alla sola via Santa Margherita, è previsto per lunedì 16 settembre.

Per quanto riguarda Chiesina Uzzanese, la linea elettrica di media tensione denominata Chiesina 1, che fornisce alimentazione elettrica a un’ampia zona del centro abitato, sarà rinnovata attraverso il ripristino di alcuni sostegni e relativi franchi e l’installazione di nuove apparecchiature che ottimizzeranno il funzionamento degli impianti.

Nel caso di Pescia, invece, i piani di lavoro prevedono lavori di manutenzione e potenziamento rispettivamente alla linea Alberghi collegata alla cabina Squarciabocconi (venerdì) e alla linea Caminone collegata alla cabina Santa Margherita nell’omonima località (lunedì): in entrambe le circostanze sarà sostituita parte delle componentistica degli impianti citati, che risulta danneggiata, e verranno attivate nuovi interruttori motorizzati per completare l’automatizzazione del sistema elettrico con benefici per la qualità e la continuità del servizio elettrico.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su più giorni e in fasce orarie diverse. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte per quanto possibile:

- Chiesina Uzzanese, giovedì 12 settembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, via Vittorio Veneto civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) da 62 a 68, da 68p a 70a, da 70c a 72, 76, da 69a a 85, da 85b a 87, sn (senza numero); via Fiume civ. 14p, da 20 a 28, da 32 a 36, 1, 7, da 9/p a 13, sn; via Lama civ. da 22 a 24a, da 37 a 63, 69; via Confine c. Ponte civ. 2, 36; via della Costituzione civ. 3, sn; in parte nel territorio comunale di Ponte Buggianese in via Confine Chiesina civ 1, da 5 a 13/a, sn; via Roma civ. da 47 a 49, 53, via Borghino civ. 28.

- Pescia, venerdì 13 settembre, dalle ore 9:00 alle 15:00, alcuni civici di via Squarciabocconi, via Molina, via della Chiesa, via delle Botteghe, via Colletti, via Tiro a segno, via Carducci, via Barsanti, via Fontanaccio, via Bernacchi, via Guinigi, via Gallo, via Cafaggio, via Portici, via Leopardi, via Colli, via Puzzole, via Santovecchio, via San Piero, via Grossi, via Manzoni, via Confine M.Carlo, sp Lucchese.

- Pescia, lunedì 16 settembre, dalle ore 9:00 alle 15:00, via Santa Margherita civ. da 14 a 16, da 22 a 26, da 30 a 32, da 36p a 38, 42/p, da 17 a 19, sn.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone coinvolte. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel

