Accademia Santini offre ben 9 giorni di open day e due percorsi di qualifica per acconciatore ed estetista

Settembre e ottobre sono i mesi ideali per iniziare a imparare la professione di acconciatore o estetista: proprio l’Accademia Santini di Empoli (via G.B Vico 69- zona Carraia), dà l’opportunità giusta per far conoscere l’offerta formativa ed entrare dalla porta principale nel mondo della bellezza.

A settembre ci saranno ben 9 giorni dedicati agli Open Day con appuntamenti di un’ora in orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Un’occasione per conoscere da vicino il programma accademico, il team, il metodo di insegnamento, la struttura e le opportunità lavorative.

Per info e appuntamenti chiamare lo 0571 73147

Per chi invece ha già le idee chiare, ecco due corsi che avranno inizio a partire da martedì 1 ottobre.

- Corso acconciatore addetto con qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Toscana. Per chi desidera diventare parrucchiere o parrucchiera.



- Corso estetista addetto con qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Toscana. Per chi desidera diventare estetista.

Santini Academy dal 1991 è leader in Toscana nella formazione Hair & Beauty.

Per info e prenotazioni chiama lo 0571 73147

Via G.B.Vico, 69, Empoli.

Tel 0571 73147

isantini@isantini.it - www.isantini.it