Palpeggia 14enne, giovane denunciato in un circolo di Campi Bisenzio

La scorsa notte i carabinieri di Signa sono intervenuti in un circolo di Campi Bisenzio per un'aggressione ai danni di una 14enne. Un 19enne del posto aveva baciato e palpeggiato la minore prima che questa riuscisse a divincolarsi e chiedere aiuto. Il giovane è stato subito raggiunto e denunciato: non si era allontanato dal circolo. Secondo quanto riferiscono i militari, il denunciato sarebbe affetto da disturbi della personalità. Comunque, le indagini sono in corso per chiarire tutti gli aspetti del fatto.

