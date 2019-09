Rapina con pistola all'ufficio postale: via 3mila euro

Rapina alla filiale dell'ufficio postale in centro a Porcari. Tre persone, di cui due armati di pistola, si sono introdotti questo pomeriggio, intorno alle ore 14.40, nell'ufficio minacciando i presenti e portando via quanto era contenuto all'interno delle casse non temporizzate. I tre avevano il volto travisato. Da una prima ricostruzione pare abbiamo fatto inginocchiare i presenti, tra dipendenti e clienti, poi hanno svuotato le casse e sono fuggiti dall'uscita posteriore. Sono quindi scattate le ricerche da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere. Il bottino si aggirerebbe sui 3000 euro.

