Rapinano una banca con un taglierino: si cerca tre persone

Alle 16 circa di oggi pomeriggio, i carabinieri di Figline Valdarno sono intervenuti per una rapina in banca presso la locale filiale BPM, in via Petrarca 125.

Tre soggetti, parzialmente travisati, di cui uno armato di taglierino, erano entrati alle 15 circa e, evitando di far scattare allarmi, si sono fatti consegnare il denaro custodito, in corso di quantificazione.

Sul posto anche personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze

