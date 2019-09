Ripartono CIAF Maricò e Centro La Ghironda a Santa Croce

L'Amministrazione di Santa Croce sull'Arno sostiene da anni l’investimento sulle tematiche educative e promuove durante i diversi momenti dell’anno attività rivolte a tutti i bambini e le bambine di Santa Croce sull’Arno e Staffoli. Non appena si concluderanno le attività estive riprenderanno quindi le attività del CIAF ‘Maricò’ e del Centro Bambini & Genitori ‘La Ghironda’.

"In programma anche attività dedicate ai Genitori, laboratori specifici e corsi di Massaggio Infantile per bambine e bambini fino a 9 mesi di età. La scelta dell’Amministrazione Comunale di sostenere l’ambito educativo è una scelta lungimirante, una scelta di investire sull’empowerment e sulla crescita emotiva e relazionale nell’ottica della crescita e della qualificazione della vita sociale attraverso la strutturazione professionale di spazi e momenti di gioco, manipolazione, divertimento e collaborazione. A partire da lunedì 16 settembre riprenderanno quindi le attività del Centro Bambini e Genitori “La Ghironda” e da lunedì 23 settembre quelle del CIAF “Maricò” nelle sedi di Santa Croce sull’Arno e Staffoli. Il Laboratorio Studio (integrazione del tempo scolastico) sarà attivato a partire dall’attivazione del tempo pieno nelle scuole del territorio: ci sarà la possibilità, per i bambini che frequentano le scuole primarie Copernico e Carducci, di essere accompagnati dalle loro scuole al CIAF Maricò, pranzare, ed effettuare i compiti scolastici con il sostegno del personale educativo" affermano il sindaco Giulia Deidda e l'assessore alla scuola Elisa Bertelli.

L’iscrizione è obbligatoria per accedere ai Servizi Educativi: sarà possibile effettuare le iscrizioni presso l’Ufficio Scuola del Comune di Santa Croce sull’Arno, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, a partire da Lunedì 16 settembre 2019.

Di seguito riportiamo lo schema completo delle attività educative:

Riportiamo di seguito lo schema dei costi:

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

