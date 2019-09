Un 36enne albanese è stato arrestato ieri pomeriggio, martedì 10 settembre, a Santa Croce sull'Arno. L'uomo, nonostante fosse stato rimpatriato da Bari il 29 giugno dello scorso anno, è tornato in Italiana prima dei 5 anni prescritti, secondo quanto afferma la legge italiana sull'immigrazione. Una volta finito in manette, è stato trasferito agli arresti domiciliari. Quest'oggi affronterà il processo per direttissima nel tribunale di Pisa.

