Rotary Club Bisenzio le Signe, ancora beneficenza con il torneo di tennis

Sono riprese con grande slancio le attività del Rotary Club Bisenzio le Signe; attività finalizzate a portare avanti , sul territorio di competenza, dei Services che possono dare un contributo concreto alla collettività, nello spirito rotariano .

Si è concluso in tal senso il 10 settembre, il Terzo Torneo di Tennis di doppio maschile (Trofeo D.S. MICHELACCI), presso lo Stadio del Bisenzio a Signa, organizzato dal Club Bisenzio Le Signe, in collaborazione con il Tennis Club le Signe che ringraziamo per la disponibilità e il contributo offerto in termini realizzativi dell’evento. Il ricavato andrà completamente devoluto per la realizzazione del Service a favore dell’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa (FI) per l’acquisto di strumenti didattici per bambini con difficoltà di apprendimento.

La manifestazione che ha visto affrontarsi, in più giornate, varie coppie di doppio maschile con una discreta e sentita partecipazione di pubblico, ha decretato vincitrice la coppia formata da Masi – Mazzanti che ha battuto la coppia finalista Berti – Talli.

La premiazione effettuata al termine della finale dal Presidente del Club Chiara Pagni che sottolinea come il “Torneo sia un momento importante per il nostro territorio perché permette di aggregare una molteplicità di persone sotto un’unica bandiera: quella della solidarietà e della beneficenza”.

Come negli anni precedenti, oltre ad esprimere un sincero ringraziamento ai partecipanti che hanno consentito lo volgimento dell’evento, un ulteriore e sentito ringraziamento in particolare va a chi ha contribuito, privati e aziende, alla realizzazione dell’evento il cui apporto ha permesso la raccolta di fondi che saranno destinati al citato scopo benefico , pertanto vogliamo ricordare: BCC Banco Fiorentino, Cintolesi Servizi Assicurativi, Centro Medico Gynaikos, Studio Dentistico Dott. Matteo Cigna, Studio Oculistico Dott. Silvio Zuccarini, Pizzeria La Musica, Uniedil Costruzioni e Ristrutturazioni Edili, DigitalMoon stampa digitale.

Un bel vanto per il Club che ha come scopo quest’anno quello di accrescere la presenza sul territorio ed il proprio effettivo.

Fonte: Rotary Club Bisenzio le Signe

Tutte le notizie di Signa