Scappa con alcol e cosmetici rubati e colpisce la vigilanza: denunciato

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Siena hanno denunciato in stato di libertà per rapina impropria di un 20enne ecuadoregno, residente a Siena che, nonostante la giovane età, è una vecchia conoscenza dei militari stessi, in relazione a precedenti denunce. Ieri pomeriggio, all’interno del centro commerciale Le Grondaie, è stato sorpreso dal personale addetto alla sicurezza dopo aver rubato diverse bottiglie di alcolici ed alcuni cosmetici. Per riuscire a mettersi in fuga, il giovane si è scagliato con violenza contro gli addetti alla vigilanza. Una volta immobilizzato, il giovane è stato consegnato alla pattuglia dell’Arma nel frattempo intervenuta, a seguito di una precedente richiesta alla centrale operativa di Viale Bracci. L’intera refurtiva è stata recuperata integra. Non ci sono stati feriti.

Tutte le notizie di Siena