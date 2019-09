Spaccia nei boschi e si ribella ai carabinieri: arrestato 25enne

Nella serata di ieri, a Zambra di Cascina, i carabinieri di Cascina hanno arrestato un marocchino di 25 anni per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato sorpreso nel bosco di fronte all’argine dell'Arno mentre cedeva una dose di cocaina di oltre un grammo ad un tossicodipendente del posto, contrattata per 20 euro. Durante le fasi dell’arresto l’extracomunitario si è ribellato ai militari, venendo in seguito immobilizzato. Addosso aveva altre 14 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di 15 grammi circa, assieme a materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente, un cacciavite di grosse dimensioni ed un martello. Condotto in caserma, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto quest'oggi a Pisa.

