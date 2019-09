Spaccio di droga in centro a Firenze, due denunce e un arresto

Un 19enne di origini gambiane è stato arrestato a Firenze per spaccio. Il giovane è stato fermato dalla polizia in via degli Olmi, al parco delle Cascine, alle 17.30 di ieri, martedì 10 settembre. In sella ad una bicicletta, ha tentato di evitare il controllo degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana; una volta raggiunto, è stato trovato in possesso di un panetto di 74 grammi di hashish nascosto nella fodera dei pantaloni.

Un altro giovane di origini gambiane, questa volta un 21enne, è stato denunciato in nottata in piazza Stazione dalla Squadra Mobile che lo ha sorpreso a spacciare una dose di marijuana. L’acquirente è stato invece segnalato per detenzione per uso personale di stupefacenti. Intorno alle 3, invece, è stata la volta di un 27enne di origini egiziane, fermato dopo che aveva venduto una dose di hashish. Anche nei suoi confronti è scattata una denuncia per spaccio.

