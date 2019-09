Teatri della Valdelsa, ecco gli 8 'fuori abbonamento'

Otto appuntamenti e la rassegna “Maggio amatoriale” affiancheranno la stagione dei teatri della Valdelsa che verrà presentata in anteprima mercoledì 18 settembre alle 17.30 al Politeama di Poggibonsi, il 23 settembre alle 17.30 al Boccaccio e il 24 settembre alle 17.30 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa

Saranno otto, più la rassegna “Maggio Amatoriale”, i fuori abbonamento della stagione congiunta 2019/2020 dei Teatri della Valdelsa. In attesa di conoscere gli spettacoli in abbonamento, che verranno presentati mercoledì 18 settembre alle 17.30 al Teatro Politeama di Poggibonsi, i tre teatri, Politeama di Poggibonsi, Popolo di Colle val d’Elsa e Boccaccio di Certaldo, svelano i fuori abbonamento. Ad accompagnare gli spettacoli in abbonamento ci sarà il teatro contemporaneo della rassegna Sipario Aperto, gli spettacoli della rassegna per bambini “Teatro a merenda”, uno spettacolo comico, un concerto jazz e gli spettacoli delle compagnie amatoriali del territorio. Alla presentazione in anteprima della nuova stagione teatrale del 18 settembre sarà presente la popolare attrice Chiara Francini. Gli spettacoli in cartellone verranno poi presentati anche al Teatro Boccaccio lunedì 23 settembre e al Teatro del Popolo martedì 24 settembre, sempre alle 17.30.

Aprirà i fuori abbonamento la rassegna di teatro contemporaneo Sipario Aperto, organizzata da Associazione Timbre in collaborazione con Fondazione Elsa, con lo spettacolo La famiglia campione della compagnia Gli omini, il 15 novembre alle 21.30 in sala Set, la rassegna prosegue il 29 novembre con lo spettacolo teatral-musicale Quadrophenia e si chiude il 6 dicembre con Andromaca, spettacolo della compagnia Sacchi di Sabbia, con una serata organizzata in collaborazione con il Liceo Volta. A novembre, mercoledì 27, sul palco del Boccaccio Nexus, uno spettacolo della compagnia ARSenale delle Arti. Martedì 17 dicembre al Teatro del Popolo lo spettacolo Up&Down con Paolo Ruffini, un happening comico che ha come filo conduttore le relazioni con la diversità. Paolo Ruffini è in scena con gli attori disabili che boicottano il suo One Man Show dimostrando di essere molto più abili di lui evidenziando la capacità di trasformare il limite in opportunità. Per i suoi venticinque anni la rassegna “Teatro a merenda” dell’Associazione Timbre, dedicata a bambini e famiglie, propone il 25 gennaio al Politeama il poetico spettacolo Il piccolo clown e il 1 febbraio al Teatro del Popolo, a grande richiesta torna Michele Cafaggi con L’omino della pioggia. Tra i fuori abbonamento c’è spazio anche per la grande musica jazz, il 2 aprile sul palco del Politeama Tandem, un concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Chiude i fuori abbonamento al Boccaccio la consueta rassegna Maggio amatoriale, che propone spettacoli brillanti di compagnie teatrali certaldesi.

La campagna abbonamenti avrà inizio con i rinnovi sabato 28 settembre. Gli abbonati alla stagione 2019/2020 potranno infatti riconfermare la propria poltrona fino a mercoledì 9 ottobre, variare turno o estendere gli abbonamenti mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre. Da sabato 12 ottobre a venerdì 18 ottobre potranno essere sottoscritti i nuovi abbonamenti, mentre quelli a “turno libero” saranno disponibili da sabato 19 ottobre. La vendita dei singoli biglietti inizierà lunedì 21 ottobre e i biglietti saranno anche disponibili on line sui siti dei teatri.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, Chiantibanca.

Informazioni: Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa 0577 921105, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18 0577912260 - 0577912233 www.teatrodelpopolo.it, www.comune.collevaldelsa.it, teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it, Facebook Teatro del Popolo (https://www.facebook.com/cinemateatrodelpopolo/), Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info, biglietteria@politeama.info, su facebook Teatro Politeama Multisala Poggibonsi (https://www.facebook.com/Teatro-Politeama-Multisala-Poggibonsi-282152425135058/), anche su Instagram e Twitter, Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it, info@multisalaboccaccio.it, su Twitter, Instagram e sulla pagina fb MultisalaBoccaccio Cinema Teatro (https://www.facebook.com/search/top/?q=multisalaboccaccio%20cinema%20teatro).

Fonte: Teatri della Valdelsa

