Torna in centro a Incisa la 'Festa del Perdono'

Sono tanti gli eventi in programma questa settimana a Figline e Incisa.

L’appuntamento principale si tiene in centro a Incisa, dove da venerdì 13 settembre a martedì 17 si svolgerà la Festa del Perdono, organizzata dalla Pro Loco Aldo Caselli e dal CCN Botteghe del Petrarca in collaborazione con Confesercenti.

Per tutti e cinque i giorni saranno presenti nelle vie del paese stand enogastronomici, mercatini di tutti i generi e giostre del Luna Park (l’apertura è tutti i giorni dalle 16 alle 24 tranne la domenica, quando la fiera mercato partirà alle 8 e mercatini e giostre saranno operativi dalle 10).

Gli eventi in programma si concentreranno durante le serate, tra cene, musica dal vivo ed esibizioni di danza. Inoltre, domenica 15 settembre ci saranno la corsa podistica “Corrincisa” (ore 9) e la sfilata Disney (ore 17). Per le iniziative tradizionali, invece, si dovrà aspettare lunedì 16, quando sono in programma la Sfilata delle Contrade e il 39° Palio dei Ciuchi. La Festa del Perdono si chiuderà martedì 17 con lo spettacolo pirotecnico sull’Arno.

Sabato 14 settembre il Polo Lionello Bonfanti (località Burchio) ospiterà l’iniziativa “Coltiva le tue radici. Vivi sano, sostieni il contadino!”. Si tratta di un modo per fare rete e per unire, in un unico luogo, alcuni operatori che sul territorio si fanno promotori di un’economia etica e sostenibile, fondata sull’agricoltura ecologica. L’evento inizierà alle 16,30 con l’apertura degli stand del mercatino dei produttori, con i laboratori per i bambini e con la merenda contadina (a cura di Rural Academy; costo: 3 euro a bimbo).

Alle 19,30, su prenotazione, sarà possibile prendere parte all’apericena, con i prodotti a km 0 delle aziende che hanno aderito all’iniziativa (costo: 19 euro adulti e 10 euro bambini; per info e prenotazioni scrivere a coltivaleradici@gmail.com oppure contattare via Whatsapp i numeri 347.4061882 oppure 334.9182970).

Alle 21, invece, spazio ad una breve presentazione del progetto “Coltiva”, che si fonda sull’idea di creare sul territorio due comunità legate al mondo Slow food (la comunità “Laudato Sì” e la comunità “Slow Food dell’Università diffusa del Valdarno Superiore”). A seguire, dalle 21,30, si terrà il concerto dei Duova, gruppo pop che dedica la sua musica al tema della campagna, della ruralità e delle tradizioni contadine. L’evento è stato pensato da EdiC s.p.a. e organizzato da Pietro Isolan e Valentina Berti, in collaborazione con Genuino Zero, AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori Economia di Comunione), Polo Lionello Bonfanti, Slow Food, Alveare del Valdarno, Terre di Loppiano e IstituzionEmozionale.

A Figline il fine settimana sarà invece dedicato alle arti marziali. Nel palazzetto dello sport dell’Istituto Vasari (in piazza Caduti di Pian D’Albero), il 14 e il 15 settembre, l’associazione Iamori Dojo ha infatti organizzato il suo Seminario di Nanbudo. Sono in programma due mattinate di allenamenti e un pomeriggio (quello di sabato 14 settembre) di dimostrazione aperta al pubblico. Dalle 18 sarà possibile assistere all’allenamento degli atleti della nazionale italiana e della nazionale francese, che si stanno preparando in previsione del Campionato mondiale del 2020. I professionisti illustreranno la gara di Randori (il combattimento difensivo), il Kata a squadre con Bunkai (danza eseguita da tre atleti, che successivamente ne spiegano i movimenti) e la difesa personale. Saranno presenti anche l’allenatore della nazionale francese, Serge Salvai, e il maestro giapponese Yoshinau Nanbu (ideatore del Nanbudo, arte marziale che punta più sul fattore educativo che sulla competizione sportiva).

