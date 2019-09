Addio Proust! ospiti a Radio Lady per Liberi Tutti

Gli “Addio Proust!” sono un trio nella sua forma più essenziale e scarna: chitarra voce / basso / batteria. Crudo come la musica che propongono. La band, caratterizzata da batteria ipnotica e reiterante, basso profondo e viscerale, chitarra sporca e dissonante, propone un rock alternativo e psichedelico con testi in italiano, in parte influenzato dalla musica garage e anni novanta. La band nasce a Firenze nell’aprile del 2015 in occasione di Arezzo Wave 2015 Toscana, nell'ambito della quale è selezionata tra le migliori 28 band, risultato che viene replicato nelle tre edizioni successive. Nel 2016 esce l'album d'esordio, “Io non ho mai perso il controllo” (2016, Red Cat Records, prodotto da Guido Melis), dal quale è estratto il singolo “Macello”. Nel 2017 la band raggiunge la finale del Pistoia Blues In contest ed è inoltre selezionata tra le 110 migliori band italiane in lizza per il concorso 1m next, in occasione del quale è stato presentato il video ufficiale di “Macello”. Nel 2018 il trio conclude con successo una campagna Musicraiser finalizzata alla realizzazione del video di “Pesci”, secondo singolo estratto dal disco, realizzato con Blanket Studio, e viene selezionato per esibirsi al Meeting del Mare di Marina di Camerota. Da poco è uscito il loro EP Resina, composto da tre cover di musica italiana rivisitate e l’inedito Resina che ci hanno presentato in diretta. Gli Addio Proust! sono attualmente impegnati nella scrittura del secondo disco.