Al tetaro Puccini il Festival dei Burattini

Il Festival dei Burattini organizzato dai Pupi di Stac è arrivato alla terza edizione.

Sono in programma cinque spettacoli dedicati alle famiglie e laboratori riservati ai bambini con prenotazione obbligatoria.

In scena oltre ai Pupi di Stac, ci saranno la compagnia spagnola Rocamora Teatre, Luca Ronga ed Elisabetta Salvatori.

Sabato 14 settembre

ore 15.30 nel Ridotto del Teatro Puccini

primo laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni – prenotazione obbligatoria

ore 16.45

Pupi di Stac presentano

“Stenterello nell’Isola dei Pirati”

Il prepotente capitano Barbariccia, che vuole usurpare il trono al giovane principe Eugenio, lo ha avvelenato e ridotto in fin di vita e, non bastasse, gli contende anche la mano della bella Aurora. Tocca a Stenterello e Carlotta, inadeguati esploratori, il compito di trovare la pianta medicamentosa che farà risvegliare il Principe. Si assisterà al duello all’ultimo sangue dei due contendenti ed al colpo di scena finale che riporterà la giustizia nel regno! Nel seguito “Stenterello e L’Albero Parlante” Barbariccia tenterà di vendicarsi.

Spettacolo consigliato dai 4 anni

ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Puccini

secondo laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni – prenotazione obbligatoria

ore 18.45

Luca Ronga presenta

“Le Guaratelle di Pulcinella”

I burattini, intagliati sapientemente nel legno, hanno una dimensione adatta che permette movimenti raffinati e agili, semplici i loro sentimenti: per questo sono universalmente e immediatamente comprensibili sotto ogni parallelo, a prescindere dai nomi, dalle culture e

dalle tradizioni locali. I burattini delle guarattelle portano con loro “una comicità che fa esplodere il carnevalesco e il corporeo in modo dirompente” (Ugo Vuoso)

Luca Ronga è considerato tra i più interessanti interpreti di Pulcinella, vince premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Con i suoi spettacoli partecipa a numerosi Festival sia italiani sia stranieri

Spettacolo consigliato dai 4 anni

ore 21.00

Rocamora Teatre Barcellona presenta

“Identitaz”

La marionetta come assoluta protagonista di un’opera innovativa, con un alto grado di complessità tecnica, nella manipolazione di una marionetta di 90 centimetri di altezza e 27 fili che manovra Carles Cañellas e che interpreta successivamente i vari personaggi segnate delle maschere che indossa. Azioni drammatiche intervallate con momenti di danza contemporanea, con coreografie create dall’ex ballerina e burattinaia Susanna Rodríguez, in cui la marionetta si muove al ritmo delle musiche elettroniche. Aprire il campo della Marionetta alla ricerca contemporanea e al pubblico giovane. Commemorando i più di quaranta anni di carriera, il Marionettista Carles Cañellas propone un lavoro senza parole per giovani e adulti, dove coniuga la purezza della Marionetta a Filo, con la manipolazione più accurata possibile e un’esplorazione dell'enorme capacità drammatica del pupazzo.

Spettacolo consigliato dai 10 anni

Domenica 15 settembre

ore 15.30 nel Ridotto del Teatro Puccini

primo laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni – prenotazione obbligatoria

ore 16.45

Rocamora Teatre Barcellona presenta

“Solista”

Sette storie divertenti, poetiche, sorprendenti, rappresentate da sei marionette a filo diverse, una alla volta, ma con uno spirito comune: la verosimiglianza di vita propria dei pupazzi. L'attore e animatore delle marionette agisce, gioca con loro sul palco. A volte interviene direttamente, per scelta o perché è costretto dalla situazione, in altri, "scompare" nel concentrare tutta l'attenzione sulla marionetta.

Spettacolo consigliato dai 4 anni

ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Puccini

secondo laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni – prenotazione obbligatoria

ore 18.45

Elisabetta Salvatori in

“In Viaggio Storie in Valigia”

Sei fiabe raccontate aprendo sei valigie diverse, ognuna è un piccolo teatrino, un ambiente magico, e di valigia in valigia il palcoscenico si riempie di nuovi quadri colorati

Chi narra è una viaggiatrice che nel suo andare per il mondo ha avuto la possibilità di conoscere tante storie, ha deciso di custodirle per continuare a raccontarle.

Spettacolo consigliato dai 4 anni

Biglietti:

SABATO

Posto unico € 10 per l’intera giornata – posto unico € 5 per lo spettacolo serale

DOMENICA

Posto unico € 10

Il biglietto comprende spettacoli, buffet del sabato e accesso ai laboratori. Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi al 347 3494755)

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office

Fonte: Ufficio Stampa

