Nel tardo pomeriggio di ieri a Pisa, i carabinieri della stazione hanno arrestato un tunisino di 39 anni. Lo stesso, sottoposto a controllo in via Benedetto Croce, era ricercato dovendo scontare una condanna di oltre un anno e mezzo di reclusione, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Arezzo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Pisa.

