Autogrill, vinto il ricorso all'Inps. I sindacati: "Ora i lavori, oppure sarà mobilitazione"

FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL di Siena esprimono profonda soddisfazione dopo l'accoglimento da parte del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale nazionale INPS del ricorso che Autogrill aveva presentato.

L'Inps di Siena, infatti, aveva rigettato la domanda di assegno di solidarietà. A livello nazionale, invece, sono stati riconosciuti corretti i presupposti per la concessione ai lavoratori del sostegno al reddito.

“Ora che la vicenda INPS è stata correttamente chiarita - spiegano FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL - pretendiamo che l'Azienda proceda spedita per mettere in atto l'impegno formale che si è ufficialmente presa durante gli incontri sindacali nelle sedi istituzionali regionali, non è possibile che a 11 mesi dall’improvvisa e inaspettata chiusura della struttura non abbia idea di come ripristinare il servizio sulla tratta autostradale. Non è degno di un’azienda strutturata come Autogrill non essere in grado di presentare un progetto esecutivo. Ora servono atti concreti, non più parole o attenuanti. Ulteriori rinvii o tentennamenti non sono più accettabili né giustificabili”.

“Chiederemo un ulteriore confronto con l'Azienda in sede di unità di crisi regionale – concludono i Sindacati - ma se non ci saranno risposte concrete siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione sindacale”.

