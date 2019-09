Ben 12 posti disponibili per il servizio civile alla Misericordia di Certaldo

La Misericordia di Certaldo informa che sono aperti i termini per i giovani che desiderano partecipare al bando del Servizio Civile Nazionale che avrà sede di attuazione anche a Certaldo presso la Misericordia e occuperà un totale di 12 giovani volontari.

Il servizio civile, oltre ad offrire una opportunità di primo inserimento nel mondo del lavoro, consente di partecipare e di impegnarsi per l'aiuto al prossimo e, se svolto in ambito di Misericordia, trae motivazione da precisi principi di fraternità e di amore che ha generato quella che, oggi, viene definita "Cittadinanza attiva".

Le aree di intervento dei progetti sono tante. Anche quest'anno la Misericordia di Certaldo ha partecipato ai progetti di servizio civile nazionale aderendo ai progetti della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che ha consentito l'assegnazione alla nostra Misericordia di ben dodici posti.

Questi, in sintesi, gli obiettivi dei progetti:

1) MISERICORDIE E EMERGENZA 2019, per il quale si cercano 8 volontari, dedicato alla salute ed ai pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale.

2) UN MONTE DI SOLIDARIETA’ 2019, per il quale si cercano 4 volontari, rivolto a situazioni di disagio sociale, al trasporto sociale e sanitario ordinario ,ai minori a rischio di abbandono scolastico, e agli anziani.

Per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale nel suo insieme, sono in tutto 39.646 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni, che riceveranno per la durata del progetto ( 12 mesi) un rimborso di € 439,50 mensili. I giovani saranno impegnati per almeno 25 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Nel bando nazionale sono inseriti anche progetti da realizzare all’estero, che vedranno impegnati centinaia di volontari, e progetti “sperimentali” che consentiranno a circa mille giovani di “collaudare” alcune novità introdotte dalla recente riforma del servizio civile universale.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online entro le ore 14,00 del 10 ottobre 2019 all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Per informazioni e aiuto per la compilazione delle domande contattare lo 0571/668092 e chiedere della segreteria.

Il servizio civile può davvero contribuire alla realizzazione concreta delle aspirazioni e delle aspettative che ogni giovane si pone al momento in cui sente il bisogno di donare un anno della propria vita ad attività socialmente utili ed importanti per la comunità locale. Vieni e farai un'esperienza formativa ed importante per il tuo futuro.

Fonte: Misericordia di Certaldo

