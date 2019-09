Buon anno agli studenti della Costa d'Avorio da Nel sorriso di Valeria

Con gli incontri in ricordo di Daniele Gasbarrone a Sonnino e di Katiuscia Mariani a San Miniato, Nel sorriso di Valeria chiude il periodo estivo e, con la riapertura delle scuole, augura a tutti gli studenti anche in Costa d’Avorio un proficuo anno scolastico.

Intanto sono in preparazione le nuove iniziative autunnali che culmineranno sabato 16 novembre con l’incontro per l’anniversario di Valeria. Vi aggiorneremo sulle iniziative in corso sia sul sito www.nelsorrisodivaleria.org e sia attraverso i social (Facebook, WhatsApp).

Come anticipato prima delle vacanze invio a tutti il rapporto di fine anno scolastico in Costa d’Avorio che conferma i buoni risultati degli anni precedenti e la propensione dei ragazzi a voler proseguire gli studi anche nelle scuole superiori. Siamo convinti che ciò possa aprire loro nuove opportunità e stiamo cercando di sostenerli il più possibile in questa sfida grazie anche ai tanti sostenitori che hanno raccolto l’invito ad aumentare l’importo dell’adozione a euro 250 annui da versare anche in più rate.

Per loro, in allegato, la lista di tutti i bambini con l’indicazione della classe fatta, di quella che cominceranno in questi giorni e del sostenitore che lo ha adottato. Purtroppo, come gli altri anni, qualche bambino si è ritirato dalla scuola per vari motivi sia familiari che ambientali. Ai sostenitori di quest’ultimi abbiamo assegnato un altro bambino che frequenta la stessa classe che avrebbe frequentato colui che si è ritirato e fra qualche giorno invieremo la nuova scheda.

