Carmignano riqualifica le piazze delle frazioni

Riqualificare le piazze principali dei centri storici delle frazioni più popolose del Comune, nello specifico piazza Cesare Battisti a Comeana e piazza IV Novembre a Seano. Il tutto tenendo conto dei bisogni e delle aspettative di coloro che fruiscono quotidianamente questi spazi. Partendo da questo presupposto si è sviluppato il progetto “Piazze ritrovate", un percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza volto a produrre materiale utile all'Amministrazione comunale e agli uffici per finalizzare i progetti di intervento veri e propri.

E così, dopo la fase della mappatura degli attori, dell'osservazione sul campo, delle interviste e dei questionari, è arrivato il momento dell'evento conclusivo e della condivisione con i cittadini dei risultati di questa ricerca sociale. Due gli appuntamenti in programma: sabato 21 settembre “Seano in piazza", domenica 22 “Comeana in piazza". Due importanti occasioni d’incontro e confronto per progettare e discutere insieme sul futuro di piazza C. Battisti e piazza IV Novembre, ma anche di animazione e riscoperta di questi spazi, spesso utilizzati in maniera impropria. Ad organizzare le iniziative il Comune di Carmignano in collaborazione con Sociolab, società che ha gestito la ricerca.

“Ogni opera pubblica, dalla più piccola alla più grande, deve necessariamente essere condivisa con la cittadinanza - ha dichiarato il sindaco Edoardo Prestanti -. Le piazze sono dei beni comuni, il cuore della nostra comunità. Ed è per questo che per noi è importante che il lavoro di progettazione sia condiviso e sia il frutto dell'ascolto e dell'interazione con la cittadinanza, con chi realmente vive tutti i giorni questi spazi".

“Le piazze devono tornare ad essere dei luoghi di socializzazione, di aggregazione e di incontro - ha aggiunto l'assessore all'Urbanistica Francesco Paoletti -. La riqualificazione di questi spazi deve passare necessariamente da un confronto diretto con la cittadinanza, con chi ha vissuto e vive quotidianamente questi luoghi. Invito tutti a partecipare il 21 e il 22 settembre ai due eventi pubblici in piazza, momenti importanti per restituire il lavoro di ricerca svolto fino ad ora, per discutere sui progetti possibili e sul lavoro da fare. Ma saranno soprattutto due giornate di festa e di divertimento, occasioni ludiche di riappropriazione delle piazze”.

“A giugno e luglio abbiamo svolto un’attività di ricerca utilizzando due diverse metodologie di lavoro: a Seano, dopo un sopralluogo fotografico, è stata fatta una mappatura degli attori e sono state realizzate interviste semi strutturate a portatori di interesse; a Comeana, dopo il sopralluogo e la mappatura degli attori, è stata fatta un'attività di osservazione partecipante, sono stati poi somministrati dei questionari agli abitanti e, per i più giovani, spazio a un laboratorio fotografico - ha aggiunto Giulia Maraviglia di Sociolab -. Come emerso dall’indagine, le persone hanno espresso a più riprese la volontà di tornare a vivere le piazze, di avere degli spazi dove stare insieme, ritrovarsi e organizzare iniziative. La piazza viene vista come il salotto del paese dove stare in maniera confortevole".

Il primo appuntamento è quindi per sabato 21 settembre con “Seano in piazza”: dalle 17 in piazza IV Novembre sono in programma attività e animazioni per adulti e bambini a cura delle associazioni del paese. Sempre dalle 17 sarà presente una postazione interattiva dove, grazie ai facilitatori Sociolab, all’ausilio di slide con proposte progettuali e di un plastico che rappresenta la piazza, i partecipanti potranno provare a co-progettare insieme la piazza del futuro. Dalle 20 spazio alla cena condivisa in piazza: tutti sono invitati a partecipare portando cibo, posate e bicchieri, per una cena in compagnia da condividere con gli altri. Alle 21.30 sono previsti poi gli interventi del sindaco Edoardo Prestanti e dell'assessore all'Urbanistica Francesco Paoletti.

Il giorno successivo, domenica 22 settembre, spazio a “Comeana in piazza”: si inizia alle 16 in piazza Cesare Battisti con attività e animazioni per grandi e piccini proposte dalle associazioni del paese. Dalle 18.30 alle 20 spazio alle riflessioni sulla piazza: dopo i saluti del Sindaco, saranno illustrati i risultati della ricerca condotta da Sociolab e l’assessore all’Urbanistica Francesco Paoletti presenterà gli scenari progettuali sviluppati dal Comune. Segue l'inaugurazione della mostra fotografica sulla piazza e la presentazione dei risultati del laboratorio fotografico svolto insieme ai ragazzi del paese. Dalle 20 cena condivisa in piazza col supporto dei commercianti e delle associazioni del territorio.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano