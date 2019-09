Cercatrice di funghi si fa male sulla montagna pistoiese, soccorsa

Si è concluso adesso l’intervento di recupero che ha coinvolto i tecnici del Soccorso Alpino Toscano della stazione Appennino nell’area dell’ Orto Botanico (1400m s.l.m.) nel comune di Abetone Cutigliano.

L’attivazione da parte del 118 è arrivata intorno alle ore 13 per una cercatrice di funghi infortunata durante un’escursione.

Sul posto è intervenuta una squadra del SAST della Stazione Appennino che ha raggiunto la ferita nel bosco poco lontano dal sentiero che porta al Lago Nero, a Casetta dei Pastori.



La donna riportante un trauma a una gamba è stata in primo luogo stabilizzata ed in seguito messa in barella.



Da lì è stata portata tramite barella a spalla dai tecnici per circa 30 min lungo il sentiero fino ai mezzi di soccorso e poi all’ambulanza per l’ospedalizzazione.

Sul posto sono intervenuti anche Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

