Ciclismo, il 74° Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli passa da Fucecchio

Le due ruote ancora protagoniste a Fucecchio. Sabato prossimo 14 settembre il centro storico della città vivrà una giornata di festa e di sport con il ciclismo grazie al passaggio del 74° Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli. La storica corsa partirà da Santa Croce sull’Arno e toccherà tutti i comuni del Comprensorio del Cuoio.

Il passaggio a Fucecchio sarà molto particolare perché interesserà anche la parte alta della città, tra piazze e vicoli. Per consentire il regolare svolgimento della gara per sabato prossimo sono previste alcune modifiche alla circolazione che sarà sospesa a partire dalle ore 12,30 circa sulle strade interessate limitatamente al passaggio delle corsa in via Fiorentina, via Dante, piazza Montanelli, corso Matteotti, via La Marmora, via Martini, piazza Niccolini, via S. Giovanni, via G. di San Giorgio, via Castruccio, via Nuova della Ferruzza, via Ferruzza, viale Colombo e innesto SP 11 Pisana per Fucecchio, SP 61, innesto SP 15 Romana Lucchese (Vedute) e SP 15, innesto SP 8 Valdinievole (Galleno).

Inoltre dalle ore 12 alle 13 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in corso Matteotti, via La Marmora, piazza Niccolini, piazza V. Veneto, via San Giovanni, piazza Garibaldi, via San Giorgio, via Nuova della Ferruzza.

Maggiori informazioni su www.comune.fucecchio.fi.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Ciclismo