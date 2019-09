Il Consiglio Comunale dice sì alla mostra su Modigliani

L'evento Modigliani, tre milioni di investimenti per strade e marciapiedi e 1 milione e 200 mila euro per interventi sul'emergenza abitativa. Sono questi gli assi portanti della variazione di bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, che ha visto un'ampia e proficua discussione in consiglio comunaleHa aperto i lavori del Consiglio il Sindaco Salvetti parlando della mostra dedicata a Modigliani “” ha dichiarato il Sindaco “

Sono intervenuti gli assessori Ferroni, per dettagliare la variazione di bilancio, l'assessore Garufo e l'assessore Simone Lenzi “La mostra aiuta a rifocalizzare l'attenzione sul Modigliani livornese” ha detto l'assessore alla cultura “ed è un evento storico, dal momento che la nostra città non ha mai ospitato una mostra di tale importanza. Come assessore mi interessa che l'evento diventi un'occasione per la città. La decisione di allestire questa esposizione non è stata presa a cuor leggero, non dormo da un mese per il carico di responsabilità e per l'emozione di poter offrire un' occasione del genere ai livornesi e ai tanti visitatori che attendiamo” Dopo gli interventi dei consiglieri di maggioranza ed opposizione, che quasi all'unanimità hanno apprezzato le variazioni di bilancio per la mostra e per il pacchetto emergenza abitativa e rifacimento strade, si è passati alla votazione.

Si è scelto di procedere con tre votazioni distinte: la prima su emergenza abitativa e rifacimento strade che ha visto 21 voti favorevoli, 6 astensioni (Lega, Fratelli d'Italia e il Presidente del Consiglio Comunale, che si astiene in ogni atto) e nessun voto contrario; la seconda relativa alla mostra di Modigliani, approvata con 21 voti favorevoli, 5 contrari (Lega e Fratelli d'Italia) e un astenuto (il Presidente del Consiglio Comunale); la terza sulle restanti variazioni di bilancio di minore importo. In questo caso 17 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti.

“Sono molto felice che in Consiglio sia emersa la posizione favorevole di Buongiorno Livorno e del Movimento 5 stelle che, pur sottolineando quanto sia difficile e impegnativa l'operazione, hanno capito che la mostra può dar vita ad un salto di qualità sul fronte culturale, turistico ed economico di Livorno. Rimango assolutamente basito di fronte al no alla mostra espresso da Lega e Fratelli D'italia che, adducendo incomprensibili motivazioni, hanno perso una grande occasione per dare un' immagine compatta del Consiglio su un evento per il quale è assurdo fare contrapposizione politica”.