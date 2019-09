Vacanze al mare per gli anziani di Altopascio grazie a “E...state con noi”, il progetto promosso dall’assessorato alle politiche sociali del Comune e rivolto agli anziani soli e alle famiglie che hanno persone non autosufficienti a carico. Il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale Ilaria Sorini sono andate a trovare il gruppo di anziani altopascesi, in vacanza a Viareggio all'Hotel Derna.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

