Eletti i presidenti delle commissioni consiliari

Commissioni consiliari a pieno regime grazie alla definizione dei ruoli. I rappresentanti dei cittadini hanno infatti eletto tutti i presidenti e i vice presidenti, rispettando l’equilibrio delle forze nel civico consesso. La commissione consiliare 1 (sviluppo economico, polo tecnologico, innovazione, marketing territoriale e politiche europee) nella seduta di oggi (giovedì) ha nominato presidente Gianni Campioni (Luca Menesini sindaco) e vice presidente Silvia Amadei (Pd). A guida della commissione 2 (bilancio, finanze, tributi e patrimonio) c’è Claudia Berti (+ Capannori) con il suo vice Guido Angelini (Pd). La commissione 3 (urbanistica ed edilizia privata) vede come presidente Silvia Amadei (Pd) e come vice presidente Pio Lencioni (Luca Menesini sindaco). Marco Bachi (Sinistra con Capannori) guida la commissione 4 (sociale, salute, politiche per la casa, politiche giovanili, disabilità, volontariato e diritti), con Lia Miccichè (Pd) quale vicaria. La commissione 5 (ambiente, mobilità, tutela degli animali ed economia circolare) ha come presidente Francesco Borelli (Luca Menesini sindaco) e vice presidente Laura Lionetti (Pd). Mauro Rocchi (Pd) guida la commissione 6 (lavori pubblici, cura del territorio e protezione civile) con Franco Salvoni (Luca Menesini sindaco) quale supplente. La commissione 7 (cultura, politiche educative, edilizia scolastica, partecipazione, economia civile e sport) è presieduta da Laura Lionetti (Pd); vice presidente è Arianna Luporini (+ Capannori). Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati) è stato eletto presidente della commissione 8 (affari istituzionali, affari generali, turismo, agricoltura, servizio al cittadini, partecipate e polizia municipale); vice presidente è Gianni Campioni (Luca Menesini sindaco). La presidenza della commissione 9 (controllo e garanzia), infine, è stata affidata a Domenico Caruso (Lega), con Matteo Scannerini (Forza Italia) quale vicario.

“Le commissioni consiliari sono una vera e propria articolazione del consiglio comunale – spiega Matteo Francesconi, vice sindaco con delega ai rapporti con il consiglio comunale -. Grazie ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amminsitrativo nonché di esame preliminare degli atti del civico consesso, ricoprono quindi un ruolo importante negli strumenti democratici. In questo mandato amministrativo abbiamo portato a nove il loro numero, visto l’ampliamento delle tematiche di competenza. A tutte le commissioni auguro un buon lavoro”.

Di seguito l'elenco delle commissioni consiliari permanenti con i rispettivi componenti:

Commissione n. 1 Sviluppo economico, Polo tecnologico, Innovazione, Marketing territoriale, Politiche europee. Componenti: Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Lia Chiara Miccicchè (Partito Democratico ),Silvia Maria Amadei (Partito Democratico ),Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco), Laura Lionetti (Partito Democratico), Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Matteo Scannerini (Forza Italia), Ilaria Benigni (Lega), Bruno Zappia (Lega).

Commissione n. 2 : Bilancio, Finanze , Tributi, Patrimonio. Componenti: Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco); Guido Angelini (Partito Democratico), Claudia Berti (+ Capannori), Lia Chiara Miccichè (Partito Democratico), Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Domenico Caruso (Lega), Giuseppe Pellegrini (Lega), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Salvadore Bartolomei (Lega).

Commissione n. 3: Urbanistica, Edilizia privata. Componenti: Claudia Berti (+ Capannori), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Silvia Maria Amadei (Partito Democratico), Silvana Pisani (Partito Democratico), Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini Sindaco), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Pellegrini (Lega), Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Matteo Scannerini (Forza Italia).

Commissione n. 4: Sociale, Salute, Politiche per la casa, Politiche giovanili, Disabilità, Volontariato, Diritti. Componenti: Marco Bachi (Sinistra con Capannori), Arianna Luporini (+ Capannori), Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini Sindaco), Lia Chiara Micciichè (Partito Democratico), Silvia Maria Amadei (Partito Democratico), Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Domenico Caruso (Lega), Salvadore Bartolomei (Lega), Ilaria Benigni (Lega).

Commissione n. 5: Ambiente, Mobilità, Tutela animali, Economia circolare: Componenti: Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco), Laura Lionetti (Partito Democratico), Marco Bachi (Sinistra con Capannori), Guido Angelini (Partito Democratico), Claudia Berti (+ Capannori), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Salvadore Bartolomei (Lega); Bruno Zappia (Lega), Matteo Scannerini (Forza Italia).

Commissione n. 6: Lavori pubblici, Cura del territorio, Protezione civile. Componenti: Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Mauro Rocchi (Partito Democratico), Silvana Pisani (Partito Democratico), Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini Sindaco), Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Matteo Scannerini (Forza Italia), Bruno Zappia (Lega)

Commissione n. 7: Cultura, Politiche educative, Edilizia scolastica, Partecipazione, Economia civile, Sport. Componenti: Arianna Luporini (+ Capannori), Francesco Borelli (Luca Menesini Sindaco), Laura Lionetti (Partito Democratico), Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco), Guido Angelini (Partito Democratico) Matteo Scannerini (Forza Italia), Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Domenico Caruso (Lega), Salvadore Bartolomei (Lega)

Commissione n. 8: Affari istituzionali, Affari generali, Turismo, Agricoltura, Servizio al cittadino, Partecipate, Polizia municipale. Componenti:Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Arianna Luporini (+ Capannori), Silvana Pisani (Partito Democratico), Gianni Campioni (Luca Menesini Sindaco), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Gaetano Spadaro (Lega), Giuseppe Pellegrini (Lega), Ilaria Benigni (Lega).

Commissione n. 9: Controllo e garanzia. Componenti: Guido Angelini (Partito Democratico), Mauro Rocchi (Partito Democratico), Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati), Claudia Berti ( + Capannori), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Domenico Caruso (Lega), Matteo Scannerini (Forza Italia), Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle), Matteo Petrini (Fratelli d'Italia).

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa

