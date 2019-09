Fiamme alte sulle colline di Petroio

Un incendio sui colli di Petroio a Vinci ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dalle 19 alle 21 circa di oggi, giovedì 12 settembre. Come si vede dalle foto inviateci da un nostro lettore, le fiamme si sono propagate nei terreni vicini a una villa sopra lo stadio di Petroio, nella omonima via. Non ci sono stati feriti e il rogo ha solo dato preoccupazione ai tanti che passando dalla frazione verso Sovigliana o verso Mercatale hanno visto le alte fiamme al tramonto. Ricordiamo che a causa delle temperature ancora elevate la Regione ha esteso il divieto di abbruciamento fino al 30 settembre.

