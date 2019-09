Fondi regionali al consultorio transgenere, critiche da Lega Toscana

“Da anni, purtroppo, le cronache giornalistiche riportano quotidianamente episodi inaccettabili di malasanità che avvengono in molti ospedali della Toscana (ultimo in ordine di tempo, il caso di una signora ottantenne che, colpita da ictus, ha dovuto attendere quasi 24 ore per trovare un letto in una stanza dove erano già ricoverati due uomini…) ma la Giunta guidata dal sempre lungimirante Enrico Rossi, ha pensato bene di destinare 80.000 euro ad un consultorio transgenere, struttura che, nel tempo, ha beneficiato di ulteriori generosi contributi da parte dello stesso Ente.”

“Un fatto inaccettabile che non tiene minimamente presente, come detto, la realtà delle cose nel delicato comparto sanitario regionale; vi sono, infatti, gravi carenze di personale a vario livello, i cittadini devono aspettare un tempo indeterminato, considerate le chilometriche liste d’attesa ed alcune strutture assistenziali sono in condizioni assolutamente pietose.”

“Insomma, a nostro avviso, questa mancia acchiappa voti decisa dai soliti noti, è l’ennesimo sonoro schiaffo ai tanti toscani che soffrono maledettamente per una gestione scellerata della Sanità, nonostante l’enorme budget complessivo che solitamente viene destinato per questo importante settore; c’è modo e modo, però, di spendere i soldi pubblici!” “Da parte nostra, andare continuamente a sovvenzionare chi è “al di là del genere sessuale” non ci sembra davvero una priorità…

Onorevole Susanna Ceccardi

Senatrice Tiziana Nisini

Senatore Manuel Vescovi

Onorevole Guglielmo Picchi

Onorevole Claudio Borghi

Senatrice Rosellina Sbrana

Onorevole Donatella Legnaioli

Onorevole Edoardo Ziello

Onorevole Mauro Lolini

Onorevole Manfredi Potenti

Onorevole Simone Billi

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Viareggio