Fucecchio Motor Show, motori in piazza per beneficenza

Stanno per accendersi i motori dell’evento più atteso dagli appassionati delle due e quattro ruote. Domenica torna il Fucecchio Motor Show, manifestazione a scopo benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione La Calamita Onlus. A partire dalle ore 10, e per l’intera giornata, via Giovanni Da Verrazzano si trasformerà in una vera e propria arena in cui esposizioni, spettacoli ed intrattenimento off road e on road coinvolgeranno grandi e piccini.

Tra le varie attrazioni in programma auto drift e auto rallye con piloti professionisti, esposizioni di auto sportive, americane e camion, auto tuning, e-bike, pit bike cross per bambini e ancora parate, prove dimostrative e possibilità, dietro a un’offerta libera, di provare l’ebrezza di un giro su auto da sogno. L’ingresso sarà gratuito con presenza in loco di punti di ristoro e birra artigianale.

In occasione del raduno sono inoltre previste delle modifiche alla viabilità: sia sabato che domenica, dalle ore 7 alle 24, saranno istituiti il divieto di transito e di sosta in via Ambrogio Fogar, via Vasco Da Gama e via Giovanni Da Verrazzano.

La manifestazione, ideata e curata da Dino Ringressi, ha visto un importante dispiegamento di forze impegnate nella gestione della complessa macchina organizzativa, a partire da Mirko Veracini, Simone Tortorelli, Alessandro Fratini, Maurizio Giunti e Liviana Benvenuti fino ad arrivare al pilota piemontese Giovanni dalla Pozza e al suo team di drift, che anche quest’anno torneranno a Fucecchio pronti a far divertire grandi e piccini con uno show assolutamente spettacolare.

Per maggiori informazioni: 347 3848950, fucecchiomotorshow@gmail.com.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

