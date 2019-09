Una Goccia Onlus rinnova le attrezzature dei vigili del fuoco di Castelfranco

Anche quest’anno Una Goccia Onlus ha deciso di dare un contributo ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto. Già nel 2017 la nostra associazione ha donato una Termocamera Digitale indispensabile per gli interventi più critici.

Per questo anno abbiamo deciso di contribuire al rinnovamento delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate quotidianamente dal Corpo dei Vigili del Fuoco, ai quali doneremo : una nuova strumentazione telefonica, essenziale per una giusta comunicazione nella sala operativa; una lampada antideflagrante che consentirà di intervenire in ambienti saturi di gas in maggior sicurezza; uno zaino attrezzato con attrezzatura tecnica di primo soccorso tecnico urgente che consentirà l’intervento in situazioni di emergenza in modo pratico.

Fieri di aver raggiunto anche questo obiettivo che riguarda il progetto n. 1 del 2019, vi invitiamo a partecipare all’evento di consegna domenica 15 settembre dalle 15,30 presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, nella zona industriale Macrolotto che per questa occasione sarà aperto al pubblico.

Fonte: Una Goccia Onlus

