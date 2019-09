GP Cuoio e Pelli, come cambia la viabilità a Santa Croce

Il Comune di Santa Croce sull'Arno comunica che in occasione dello svolgimento del “74° G.P. Industria del Cuoio e delle Pelli”, verranno adottate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

- venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, chiusura al transito veicolare di via Brunelleschi;

- sabato 14 settembre 2019 dalle ore 07,00 alle ore 17,30, chiusura al transito veicolare di piazza Romero e di via Brunelleschi; dalle ore 16,15 alle ore 17,30 chiusura al transito veicolare di via Giovanni XXIII, via Padre Balducci e via Amendola.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.

