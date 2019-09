I vigili del fuoco di Saline di Volterra è intervenuto alle ore 16:30 di oggi, giovedì 13 settembre, per l'incendio di un furgone sulla via Volterrana sr 439 a Volterra. Il furgone è stato parzialmente danneggiato. L’evento si è verificato mentre il mezzo stava transitando sulla strada: l’autista si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore e si è immediatamente fermato, attivando i soccorsi. Non ci sono danni a persone.

