A causa di un tamponamento avvenuto questa mattina in A1, si registrano tre chilometri di coda tra Firenze Nord e Incisa Valdarno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Figline, al km 313 per liberare una persona rimasta incastrata in un mezzo coinvolto nel tamponamento.

Un altro ferito è già stato preso in carico dal personale sanitario del 118.

