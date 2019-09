La via con le case più care d'Italia? È nella patria del Brunello

La Strada Provinciale 14, nella zona di Montalcino (Siena), è la via con le case più care d’Italia, per un valore medio di 3.690.714 euro stando allo studio condotto dall’Ufficio Studi di idealista sugli “indirizzi del lusso” italiano. Nella top 10 stilata dal marketplace immobiliare delle case più care ci sono 3 vie di Milano e 2 di Roma oltre a località tra le più esclusive della Penisola come Castiglione della Pescaia, Porto Cervo, Forte dei Marmi e Punta Lada, a Porto Rotondo.

Sul podio della graduatoria delle vie più esclusive troviamo al secondo posto Località Roccamare, nel comune di Castiglione della Pescaia, Grosseto, con un prezzo di 3.513.636 di euro, e l’elegante Porto Cervo, cuore della Costa Smeralda, con 2.956.833 euro di media.

Viale Italico nella prestigiosa "Roma Imperiale" di Forte dei Marmi occupa la quarta posizione del ranking delle vie più costose d’Italia con una media di 2.880.000. Dalle eleganti ville della Versilia alle ville patrizie dell’Appia Antica, nella zona a sud est di Roma, la distanza è poca in termini di euro. La via più cara della Capitale è composta in tutto da 15 proprietà il cui costo medio è di 2.862.615, e tra loro c’è anche la casa appartenuta a Carlo Ponti e Sofia Loren, stimata circa 10 milioni di euro. Punta Lada (2.506.846 euro), in Sardegna, evoca invece le ville più belle del Mediterraneo occupando il sesto posto del ranking.

Nelle restanti posizioni di elite troviamo Via del Bollo, una piccola e raffinata strada nel centro di Milano, dove il valore medio delle abitazioni si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, seguita da Via Governo Vecchio, sempre nella Capitale, con 2.272.182 euro. Chiudono ancora due strade di Milano, Via della Liberazione (2.187.000 euro), nel moderno distretto di Porta Nuova, e Via Giacomo Leopardi, che supera di poco i 2 milioni.

