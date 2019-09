Lavori sulla rete idrica, cambia la viabilità a Limite

Per effettuare lavori urgenti di riparazione della rete idrica, sulla Sp 106 “Traversa di Limite” l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, al km 3+200 circa, nel comune di Capraia e Limite, fino alle 24 di venerdì 13 settembre 2019.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

