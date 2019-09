Le ceramiche di Maiorana tra le opere di Leonardo a Vinci

Domenica 15 settembre alle ore 17.30 verrà inaugurata, presso il nuovo spazio espositivo del Museo Leonardiano di via Montalbano 4/6 a Vinci - adiacente al Museo Ideale Leonardo da Vinci - la mostra “Arti e terre vissute”, con le opere del pittore e ceramista Angelo Maiorana. Originario di Santo Stefano di Camastra, paese in provincia di Messina famoso per le sue ceramiche, Maiorana ha vissuto tanti anni anche a Vinci, dove si è spento recentemente.

Maiorana dipinse sulle superfici dei più svariati materiali, tra cui ovviamente la ceramica, castelli e paladini a cavallo, terre colorate e mari infiniti, paesaggi fantasiosi e volti di persone vaganti in uno spazio che lui stesso definiva “senza fine”. In lui, così come per i tanti artigiani e artisti suoi compaesani, era presente l'autentica anima “stifanara”: “una manata di terra fangosa che per magia si fa bagliore di colori, di forme, di figure, di racconti di fuoco”.

Rinominato “il cantore dell’infinito”, l’artista nei suoi dipinti narrava sogni, storie e visioni, con fantasie e favole della mitologia, e fu un “viaggiatore della memoria intrista di sottili nostalgie”, così come lo definì lo scrittore e giornalista Vincenzo Consolo.

Ora, il Comune di Vinci vuole omaggiare l'artista siciliano (e vinciano d’adozione), con una mostra - curata dalla moglie vinciana Maria Polizzotto - dedicata alle sue ceramiche, i dipinti, i disegni e anche le lettere, che resteranno in esposizione dal 15 al 30 settembre ogni giorno negli orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Siamo molto contenti di poter omaggiare Angelo Maiorana che ha lasciato una preziosa eredità artistica nella nostra città - dichiara il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Quale modo migliore per inaugurare il nuovo spazio espositivo del Museo Leonardiano situato in via Montalbano nelle adiacenze del Museo Ideale. I nuovi locali del Museo ci permetteranno di arricchire ulteriormente l'offerta culturale di Vinci e di ospitare nuove e interessanti mostre. L'ampliamento degli spazi museali, unito con l'imminente apertura della nuova biglietteria, consentirà al Comune di avere servizi culturali e turistici sempre più efficienti. Questo è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla precedente Amministrazione a cui vogliamo dare continuità anche nella nuova nuova legislatura”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

