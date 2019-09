A Liberacollarte anche il team Erasmus delle scuole valdelsane

Inizia il secondo anno di attività per il team Erasmus + H.u.r.r.a.y (Acronimo di Human Universal Rights Renewed Amongst Youngsters ovvero “I diritti umani universali rinnovati tra i giovani”) del Liceo “S. G. Bosco” e dell’Istituto “Cennini” e fervono i preparativi per le molteplici attività in programma. La prima riguarda la partecipazione di una rappresentanza del team a “Liberacollarte”, il festival che avrà luogo a Colle di Val d’Elsa il prossimo sabato 14 settembre 2019. Sarà questa l’ occasione per presentare a tutti gli interessati il progetto nel suo complesso, le tematiche in esso affrontate ed il programma delle attività previste per l’anno scolastico 2019-2020.

Contemporaneamente il team italiano è impegnato a preparare ed organizzare in ogni dettaglio la mobilità in entrata che si svolgerà dal 20 al 26 Ottobre 2019 e che ospiterà a Colle ben quattro delegazioni europee di studenti e docenti provenienti da Bulgaria, Grecia, Romania ed Ungheria. In questa settimana i team italiani e stranieri saranno coinvolti in una serie di visite alla scoperta del nostro bellissimo territorio e patrimonio artistico-culturale e lavoreranno insieme sul tema dei diritti della donne in Italia ed in Europa, incontrando rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che operano in Val d’ Elsa nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere.

La mobilità in entrata del prossimo ottobre sarà per il team italiano il momento più impegnativo e coinvolgente di tutto il progetto, con un’importante ricaduta sugli studenti e con la partecipazione delle famiglie e della scuola intera, nonché auspicabilmente di altre istituzioni della nostra area. Lo stand del “San Giovanni Bosco” a “Liberacollarte” sarà l’occasione per saperne di più dalla viva voce di studenti ed insegnanti.

Fonte: Ufficio stampa

