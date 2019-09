Maleodoranze San Piero, Confesercenti: "Conseguenze negative per il commercio"

“Stiamo seguendo l’evolversi della vicenda delle maleodoranze di San Piero che stanno avendo conseguenze negative non solo per i residenti ma anche per le attività commerciali e della ristorazione presenti nella frazione”. Simone Romoli, responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, interviene sulla vicenda che sta coinvolgendo in questi giorni la frazione di San Piero. “Apprezziamo l’immediato intervento dell’Arpat e di conseguenza quello dell’amministrazione comunale – dice ancora Romoli – per porre rimedio ad un problema che sta assumendo dimensioni notevoli. Addirittura ci sono stati dei commercianti del lungomare di Marina che hanno lamentato le stesse maleodoranze di San Piero. Ci auguriamo che siano state individuate le cause – conclude – e nel caso i responsabili fossero dei privati giusto che il Comune intervenga con una propria ordinanza”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - ufficio stampa

