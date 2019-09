Si svolgerà a Certaldo (Firenze), da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2020, l’edizione numero 33 di “Mercantia – Festival Internazionale del Quarto Teatro”, uno dei più grandi eventi italiani ed europei dedicati allo spettacolo dal vivo ed in particolar modo al teatro di strada.

Per cinque giorni, nel mese di luglio, tra le mura del borgo medievale di Certaldo Alto - noto nel mondo come il paese di Giovanni Boccaccio - le antiche piazze, i giardini, le cripte e le decine di palcoscenici naturali si animeranno di spettacoli, con centinaia di artisti che si esibiranno ogni sera. Teatro di prosa, teatro di figura, cabaret, teatro d’appartamento, danza contemporanea, marching band, street band, giocolieri, equilibristi, clown, sonorizzazioni e giochi di luce, questi alcuni dei generi di spettacolo presenti al Festival. Oltre allo spettacolo, Mercantia offre anche una selezione di artigianato artistico con lavorazioni dal vivo, installazioni artistiche, mostre di arte contemporanea, occasioni di ristoro con prodotti del territorio. Manifestazione capace di coinvolgere anche gli abitanti del borgo, creando relazioni tra attrazioni internazionali da un lato e storia e tradizioni locali dall’altro, Mercantia è un evento che il pubblico può vivere sentendosi parte dello spettacolo.

L’annuncio delle date con ampio anticipo, testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale e della direzione artistica, già al lavoro per ideare un’edizione che consenta di consolidare i risultati trentennali ma anche di rinnovare la manifestazione. Un’eccellenza, Mercantia, ampiamente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, che nel 2019 ha ottenuto anche il Pegaso d’argento della Regione Toscana, con Certaldo capofila del progetto teatrale triennale “Mysteries & Drolls” finanziato dal programma “Europa Creativa” dell’Unione Europea fino al 2020.

Compagnie e gruppi che volessero proporsi per questa edizione potranno farlo contattando via mail Terzostudio progetti per lo spettacolo (alice@terzostudio.it).

Informazioni ed aggiornamenti saranno resi noti, come di consueto, tramite i canali ufficiali del Festival www.mercantiacertaldo.it e www.facebook.com/mercantia

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

