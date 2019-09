Mercatale Empoli, nuovo look per il ritorno

Comincia una nuova stagione per il ‘Mercatale in Empoli’. Un look tutto da scoprire e orario anticipato di mezz’ora. L’appuntamento con le eccellenze agricole è sabato 14 settembre 2019, dalle 8.30 alle 13, in piazza drella Vittoria.

Ecco che cosa troveremo sui banchi: La Ginestra con la pasta ed il miele biologico, i formaggi a latte crudo biologici di Maria, la carne di Roberto Romagnoli, il pane di Rumolino, le verdure di Roberto, le chiocciole di Rudy, le cipolle di Certaldo, la cinta di Guido, i conigli della fattoria La Mignola, i salumi di Marco, il miele del Simoni.

«Un grande impegno per gli agricoltori dell’omonima associazione, ma anche una grande opportunità per coloro che amano i prodotti a km 0 e le specialità tipiche del territorio e della Toscana. Un’occasione che si ripete e che ha obiettivo di valorizzare gli agricoltori e il loro lavoro. Un settore quello dell'agricoltura che a Empoli e nell’Empolese Valdelsa ha ancora uno spazio e una tradizione importante. L’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’agricoltura Massimo Marconcini – ha affidato l’organizzazione dell’evento a un’associazione di promozione sociale che raggruppa gli stessi produttori locali che partecipano al Mercatale, in pratica sono gli stessi protagonisti della manifestazione che gestiscono la fiera. Ormai è un appuntamento apprezzato e atteso».

Il Mercatale si svolge ogni primo e terzo sabato del mese al parcheggio di Via Bisarnella, vicino alla Statale; mentre in Piazza della Vittoria ogni secondo e quarto sabato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

