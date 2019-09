Una miss goliardica: Chiara Gorgeri ad honorem tra i 'Greggi alla Rete'

La goliardia dei Greggi alla Rete colpisce ancora, stavolta addirittura una miss. Chiara Gorgeri, ventenne di Santa Croce sull'Arno, è stata omaggiata da alcuni compaesani con qualcosa di particolari.

La giovane, eletta come Miss Toscana e in gara a Miss Italia, è stata omaggiata dal gruppo Greggi alla Rete, santacrocese doc come lei. In pieno centro a Santa Croce, nei locali del bar Giannini, ha ricevuto una targa e un certificato.

'Greggi alla rete Girls' recita la maglietta, bianca e con lo stemma di Santa Croce. Sulla targhetta invece si legge 'Greggiadvisor', una specie di diploma. Non avrà vinto il titolo finale a Miss Italia, ma Chiara Gorgeri può comunque esultare e divertirsi per l'affetto dei suoi compaesani.

